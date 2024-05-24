Стала известна дата выхода нового фильма Спилберга

Стивен Спилберг | Источник: Legion-Media.ru

Новый фильм от Стивена Спилберга будет представлен зрителям 15 мая 2026 года. Об этом пишет Hollywood Reporter.

Производство фильма осуществляется студией Amblin Entertainment, основанной известным американским кинорежиссером.

Название картины пока не разглашается, однако известно, что это будет блокбастер по оригинальному сценарию.

За написание сценария отвечает Дэвид Кепп, который ранее сотрудничал со Спилбергом над проектами «Парк Юрского периода» и «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа». Эти фильмы вместе собрали более трех миллиардов долларов по всему миру.

Издание Variety ранее сообщало, ссылаясь на источники, что 77-летний Спилберг работает над историей, связанной с НЛО.

Последний на данный момент фильм режиссера, автобиографическая драма «Фабельманы», был выпущен в сентябре 2022 года.