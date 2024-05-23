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23 мая 2024, новость

Звезда «Красной Шапочки» рассказала о поступающих с Украины угрозах

Актриса заявила, что получает угрозы из-за своей позиции
Яна Поплавская
Яна Поплавская | Источник: Legion-Media.ru

Актриса Яна Поплавская рассказала, что ей поступают угрозы с Украины. Подробности она раскрыла в Telegram-канале.

Звезда фильма «Про Красную Шапочку» сообщила, что злоумышленники связались с ней с фейкового аккаунта, хотели выманить у нее деньги, а затем попытались запугать. Поплавская приложила к публикации скриншоты переписок, в которых собеседник обещает облить ее кислотой и заявляет, что она «больше не увидит своего сына».

«Хотят остановить нас. Остановить в чем? Прекратить поддерживать свою Родину, свою страну, своего президента? Перестать поддерживать русских людей? Прекратить критику [президента Украины Владимира] Зеленского, который уничтожает мирное население Донбасса? Спрятать голову, как испугавшиеся шоумены?» — высказалась о случившемся актриса.

Поплавская подчеркнула, что не боится угроз. Она также попросила правоохранительные органы обратить внимание на инцидент.

«Пока не знаю — куда мне именно обращаться? В полицию, в Следственный комитет или в ФСБ? Надеюсь на руководителей всех трех ведомств», — заключила актриса.

Ранее Яна Поплавская осудила возвращение артистов в эфир после вечеринки Ивлеевой.

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