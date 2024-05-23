Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
23 мая 2024, статьяPROсмотреноОбзорыЧто посмотреть

Каннские дневники: как Юра Борисов и Марк Эйдельштейн покорили фестиваль

Егор Москвитин рассказывает о фуроре российских звезд и делится впечатлениями о самых ярких и нежных картинах 77-го Каннского кинофестиваля

В Каннах состоялась премьера одного из самых ожидаемых фильмов программы этого года. «Анора» Шона Бэйкера, в которой сыграли Юра Борисов, Марк Эйдельштейн и другие российские звезды, тут же покорила сердца зрителей, а кинокритик Егор Москвитин уже называет ленту своим любимым фильмом фестиваля.

О том, чем прекрасно это кино, а также о новой работе итальянского мэтра Паоло Соррентино, продолжающего постигать великую красоту в «Партенопе», — в пятом выпуске «Каннских дневников» специально для PROсмотрено.

А еще — посмотрите, как Эйдельштейн, Борисов и Дарья Екамасова блистали на красной дорожке вместе со своими коллегами по фильму перед премьерой «Аноры».

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

PROсмотрено
Марк Эйдельштейн
Марк Эйдельштейн
Ксения Собчак, фото: соцсети
Собчак раскритиковали за образ на красной дорожке в Каннах
Шон Бэйкер
Шон Бэйкер
Sean Baker
Дарья Екамасова
Дарья Екамасова
Кадр из фильма «Анора»
Фильм с российскими актерами сорвал овации в Каннах
Партенопа
Кадр из фильма «Анора»
Анора
Венсан Кассель и Нара Баптиста
Бывший муж Беллуччи появился в Каннах с новой возлюбленной
соррентино
Паоло Соррентино
Paolo Sorrentino
Юра Борисов
Юра Борисов
Каннские дневники: Лимонов против Трампа
Юра Борисов
Борисов, Эйдельштейн, Екамасова: российские звезды блистали в Каннах
Мишель Йео
Внешность 61-летней актрисы на Каннском фестивале восхитила поклонников
Оли Грин и Сиенна Миллер с дочерью Марлоу
Сиенна Миллер появилась на премьере в Каннах с 11-летней дочерью
Каннские дневники: безумный Кейдж и Бланшетт-президент
Кевин Костнер
Кевин Костнер расплакался после премьеры своего фильма в Каннах
Виктория Мирошниченко, Андрей Бурковский, Илья Стюарт и Дмитрий Рассам
От Бурковского до Собчак: звезды поддержали новый фильм Серебренникова в Каннах
Каннские дневники: взрывные «Фуриоса» и «Мегалополис»
Френсис Форд Коппола
Фильм Френсиса Форда Копполы «Мегалополис» показали на Каннском кинофестивале
Эльза Патаки и Крис Хемсворт
Жена звезды «Мстителей» появилась в Каннах с украшениями за 11 млн рублей
Аня Тейлор-Джой
Аня Тейлор-Джой и Крис Хемсворт представили «Фуриосу» в Каннах
Ханде Эрчел
Звезда «Постучись в мою дверь» вышла на красную дорожку в Каннах
Каннские дневники: все о главных фильмах фестиваля-2024
Аня Тейлор-Джой и Крис Хемсворт
Аня Тейлор-Джой появилась на Каннском фестивале в рваном жакете
Фредерик Бель
Канны-2024: звезды и песик на красной дорожке открытия фестиваля
Мэрил Стрип
Каннский кинофестиваль открылся под защитой видеокамер с искусственным интеллектом
Луи Гаррель
Луи Гаррель поддержал объявивших о забастовке киномехаников
Каннский кинофестиваль 2019
На главную награду Каннского кинофестиваля претендуют более 20 картин
Мэрил Стрип
Мэрил Стрип получит почетную награду
Кирилл Серебренников
Фильм Кирилла Серебренникова вошел в основной конкурс Канн. Программа
Френсис Форд Коппола
«Мегалополис» Копполы покажут в Каннах. Режиссер работал над фильмом 40 лет
Грета Гервиг
Создательница «Барби» возглавит жюри Каннского кинофестиваля
Новые трейлеры
Кадр из фильма «Полицейский из Беверли-Хиллз 4»
Полицейский из Беверли-Хиллз 4
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Заклятье. Шепот ведьм»
Заклятье. Шепот ведьм
Трейлер
vktrailer-220787057_456357022
Кореша
Трейлер
Кадр из сериала «Ведьмак» (4 сезон)
Ведьмак
Тизер (англ.)
Кадр из сериала «Презумпция невиновности»
Презумпция невиновности
Трейлер (англ.)
Кадр из сериала «Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами» (3 сезон)
Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами
Трейлер (3 сезон, англ.)
Кадр из фильма «Не для слабонервных»
Не для слабонервных
Трейлер (англ.)
Кадр из сериала «На автомате»
На автомате
Трейлер
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь