Каннские дневники: как Юра Борисов и Марк Эйдельштейн покорили фестиваль

В Каннах состоялась премьера одного из самых ожидаемых фильмов программы этого года. «Анора» Шона Бэйкера, в которой сыграли Юра Борисов, Марк Эйдельштейн и другие российские звезды, тут же покорила сердца зрителей, а кинокритик Егор Москвитин уже называет ленту своим любимым фильмом фестиваля.
О том, чем прекрасно это кино, а также о новой работе итальянского мэтра Паоло Соррентино, продолжающего постигать великую красоту в «Партенопе», — в пятом выпуске «Каннских дневников» специально для PROсмотрено.
А еще — посмотрите, как Эйдельштейн, Борисов и Дарья Екамасова блистали на красной дорожке вместе со своими коллегами по фильму перед премьерой «Аноры».