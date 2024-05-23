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23 мая 2024, новость

Бен Аффлек спрятал от папарацци кольцо на фоне слухов о разводе

Папарацци подловили Аффлека, когда он забирал сына Сэмюэла из школы

Актер Бен Аффлек спрятал от репортеров кольцо на фоне слухов о разрыве с певицей и актрисой Дженнифер Лопез. Об этом пишет TMZ.

Папарацци застали Аффлека в Лос-Анджелесе, когда он забирал сына Сэмюэла из школы. Когда фотографы направили камеры на его левую руку, Аффлек, смеясь, спрятал ее под свитером.

Сэмюэл спародировал папарацци и снял журналистов собственной камерой.

Известно, что Аффлек съехал из дома, который делил с Джей Ло, и поселился в арендованной квартире. СМИ также сообщали, что и певица подыскивает новый дом.

19 мая Дженнифер Лопез и Бен Аффлек были замечены вместе на публике. Певица и актер вышли из театра Aero и направились в свой автомобиль. В машине знаменитости улыбались и смеялись.

Накануне Дженнифер Лопез впервые отреагировала на слухи о возможном разводе с актером Беном Аффлеком.

«Вы знаете лучше», — ответила артистка журналистам.

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