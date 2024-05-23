Сергей Бурунов | Источник: Алексей Молчановский

Актера Сергея Бурунова заметили с новой девушкой. Об этом сообщает издание Super.

В новом романе Бурунова заподозрили после появления на «Премии Художественного театра» с 35-летней предпринимательницей Екатериной Леви.

На премию они приехали вместе и провели вечер в компании друг друга, держась за руки, а после мероприятия уехали вместе.

Бурунов ранее не был женат, детей у него нет. Ему приписывали романы с актрисами Нонной Гришаевой и Анной Уколовой, с его директором Анастасией Сайфулиной. Сам Бурунов никак не комментировал свою личную жизнь.