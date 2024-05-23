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23 мая 2024, статьяЧто посмотреть

Трейлер дня: российские звезды в атмосферном хорроре

Мистический триллер «Заклятье. Шепот ведьм» расскажет о расследовании кошмарных происшествий в глухой деревне

Вышел трейлер российского фильма ужасов «Заклятье. Шепот ведьм» о детективе, который пытается разгадать тайну гибели деревенских подростков.

Звезда сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» Артур Бесчастный играет следователя, переживающего непростой период. Несмотря на свою внутреннюю тревогу и отчаяние, он пытается разобраться в обстоятельствах дела о таинственной смерти нескольких молодых людей из отдаленной деревни.

Заключение гласит, что подростки умирают от страха, и вскоре герой понимает, что здесь не обошлось без вмешательства потустороннего. Он узнает о существовании старинного патефона, из которого доносится зловещий шепот. Каждый, кто его услышит, обречен на мучительную смерть.

По словам создателей фильма, зрителей ждет напряженная история, наполненная скримерами и не отпускающая внимание ни на минуту. Роли в картине также исполнили Марьяна Спивак, Софья Шидловская, Игорь Грабузов, звезда «Цикад» Илья Виногорский и другие. Режиссером выступил Серик Бейсеу.

Премьера фильма «Заклятье. Шепот ведьм» состоится 13 июня.

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