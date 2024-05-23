О символе BLM Джордже Флойде снимут кино

Акция в поддержку движения BLM | Источник: Legion-Media.ru

Семья афроамериканца Джорджа Флойда дала согласие на съемки биографического кино о нем. Об этом сообщает Deadline.

Фильм будет называться «Джордж Флойд: Папа изменил мир». Кого выберут на роль Флойда, пока неизвестно.

Джордж Флойд стал в США символом движения Black Lives Matter (BLM, «Жизни чернокожих имеют значение»), направленного против полицейского произвола и системного расизма. 46-летнего мужчины не стало в мае 2020 года после жесткого задержания полицейскими. У мужчины осталось пятеро детей.

Накануне кинокритик Александр Шпагин заявил, что актер Сергей Безруков идеально бы подошел на роль основателя партии ЛДПР Владимира Жириновского. Кинокритик считает важным точное воспроизведение интонации и голоса лидера ЛДПР, на что, по его мнению, способен только Безруков.