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23 мая 2024, статьяЧто посмотреть

Фильм на вечер: отвязная комедия с дочерью Брюса Уиллиса

Рубрику продолжает легкое позитивное кино о женской дружбе «Девичник в честь развода»

Накануне долгожданного развода Ксан решает отметить это дело и собирает лучших подруг посреди калифорнийской пустыни. В программе праздника — несколько дней веселья, алкоголя, а также неожиданный сюрприз от хозяйки вечеринки.

Ксан хочет уничтожить все свои сбережения, чтобы они не достались ее бывшему. Между подругами разгорается нешуточный спор, на что потратить последние деньги. Тогда Ксан решает раздать каждой по двадцать тысяч долларов, чтобы те реализовали свои самые бурные фантазии, пока не кончатся эти безумные выходные.

«Девичник в честь развода» — комедия не только о женской дружбе, но и о тех сложностях, радости и боли, с которыми сталкивается человек на пороге неопределенного будущего.

Это легкое и дерзкое, искрящееся позитивом кино с женским взглядом и шутками 18+, снятое дебютанткой Хайди Вайцер. Одну из главных ролей в фильме исполнила Румер Уиллис, старшая дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур.

Девичник в честь развода
2022/СШАкомедия
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