Стали известны подробности фильма «Король и Шут»

По информации Telegram-канала «Бюллетень кинопрокатчика», завязка картины Рустама Мосафира звучит так: «Миру “Короля и Шута” грозит погибель. Сказочная вселенная рушится под поступью мертвецов, воскрешенных самим Некромантом. Одолеть злодея не дано никому, кроме его создателя. Чтобы спасти родных и друзей, Горшок выкрадывает из реального мира музыканта и автора песен “КиШа” Андрея Князева. Разлученные смертью, они встают бок о бок против темного мага и нечисти, поджидающей их на пути. Удастся ли Горшку и Князю избавить созданный ими мир от уничтожения и возродить былую дружбу?»