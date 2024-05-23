Стали известны подробности фильма «Король и Шут»

Кинокомпания «Лунапарк» представила на питчинге Фонда кино фильм «Король и Шут. Как в старой сказке» — продолжение успешного сериала «Король и Шут» о культовой одноименной панк-группе.
По информации Telegram-канала «Бюллетень кинопрокатчика», завязка картины Рустама Мосафира звучит так: «Миру “Короля и Шута” грозит погибель. Сказочная вселенная рушится под поступью мертвецов, воскрешенных самим Некромантом. Одолеть злодея не дано никому, кроме его создателя. Чтобы спасти родных и друзей, Горшок выкрадывает из реального мира музыканта и автора песен “КиШа” Андрея Князева. Разлученные смертью, они встают бок о бок против темного мага и нечисти, поджидающей их на пути. Удастся ли Горшку и Князю избавить созданный ими мир от уничтожения и возродить былую дружбу?»
В актерский состав вновь войдут Константин Плотников, Влад Коноплев, Дарья Мельникова, Илья Хвостиков. На роль Некроманта рассматриваются Юра Борисов, Никита Кологривый и Даниил Воробьев.
Бюджет проекта — 400 миллионов рублей. Съемки запланированы на август-ноябрь. В основном они пройдут в павильонах, а также на натуре в Санкт-Петербурге и Териберке. Выход в прокат ожидается весной 2025 года.
Ранее режиссер Рустам Мосафир заявил, что сиквел станет «полной перезагрузкой» проекта «Король и Шут».