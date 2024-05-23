Юлия Пересильд с семьей улетела из России в отпуск

Анна и Юлия Пересильд, фото: соцсети

Актриса Юлия Пересильд улетела с семьей из России. Звезда рассказала об этом в личном блоге, признавшись, что они отдыхают в Таиланде.

«Мы на Пхукете. Прогулка по морю сразу после прилета. Что может быть прекраснее? И мои девчонки со мной. Вдохновение приходит в минуты расслабления и наблюдения за красотой. И да, природа и близость к ней заряжают», — отметила артистка.

У Пересильд двое детей от режиссера Алексея Учителя: их старшей дочери Анне 15 лет, а младшей, Марии, 10 лет. Артистка в 2021 году рассказала, что рассталась с отцом девочек, однако не препятствует их общению. Они сохранили хорошие отношения, поэтому периодически встречаются и продолжают работать вместе.

С 2022 года актриса состоит в отношениях с коллегой Михаилом Тройником. О романе пары стало известно через пять месяцев после их первого свидания. Артисты появились вместе на церемонии вручения премии OK! Awards «Больше чем звезды», а позже Пересильд публично подтвердила отношения.

Ранее в мае Анна Пересильд отметила день рождения в компании коллег и близких.