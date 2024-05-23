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23 мая 2024, новость

Режиссер рассказал о «подвиге» Куценко на съемках «Непослушников»

По словам режиссера, у него с Куценко случилось «большое творческое счастье»
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Режиссер Владимир Котт в разговоре со «Страстями» похвалил актера Гошу Куценко за подвиг на съемках фильма «Непослушники».

«Его персонажу надо было плыть в холодной воде, а это был ноябрь. Мы вызвали каскадера, я сказал: “Так, ну тут мы снимем портретик крупно, а потом вставим тебя, что ты плывешь”. Он сказал: “Нет, дай я сам попробую”, — и прыгнул в воду. Он совершил подвиг, понимая, что зритель не поверит, что это он, как бы мы это ни скрывали», — вспомнил Котт.

По словам режиссера, у него с Куценко случилось «большое творческое счастье». Кинематографисту понравилось работать с актером, так как Куценко каждый дубль старался отыграть по-разному, искренне переживая о качестве финальной картинки.

Котт также высказался о трудоспособности совсем юных артистов, с которыми ему приходилось работать. Режиссер признался, что обычно жалеет маленьких детей на съемках, однако при работе над «Непослушниками» юные актеры выдерживали смены по 12−14 часов.

«Я не видел, чтобы они уставали, что им хочется спать, в отличие от многих взрослых. У них было ощущение, что они попали в большое-большое приключение, в большую-большую игру», — резюмировал Котт.

Напомним, «Непослушники» — третья часть популярной франшизы про пранкера Димонстра. По сюжету нового фильма, Дима стал менеджером по продажам, а бандит Саша Черный (Куценко) начал свой монашеский путь в обители у отца Анатолия. Однажды в монастырь привозят четырех неуправляемых детей из детского дома, для которых это — последний шанс на то, чтобы исправиться. Премьера фильма запланирована на 6 июня.

Во время загрузки произошла ошибка.
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