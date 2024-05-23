Екатерина Волкова показала редкое фото с 17-летним сыном

Екатерина Волкова показала поклонникам фото со своим повзрослевшим сыном Богданом Лимоновым. Актриса пришла к 17-летнему наследнику на последний звонок.

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«Люблю», — лаконично подписала совместный кадр звезда сериала «Скорая помощь», добавив разбитое сердечко.

Богдан — один из двоих детей актрисы от писателя и политического деятеля Эдуарда Лимонова. Пара познакомилась на одном из вернисажей. Узнав популярного деятеля, актриса не постеснялась подойти и познакомиться, представившись звездой телесериала «КГБ в смокинге», чем и заинтересовала Лимонова.

Брак продлился всего три года, супруги расстались, когда Волкова была беременна дочерью. После разрыва они сохранили дружеские отношения, а в 2020 году Эдуард Лимонов ушел из жизни.