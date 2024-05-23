Аня Тейлор-Джой вышла на публику в рискованном мини-платье

Голливудская актриса Аня Тейлор-Джой вышла на публику в откровенном образе. Фотографии звезды «Острых козырьков» опубликованы на сайте People.

28-летняя Аня Тейлор-Джой была замечена 22 мая в Нью-Йорке. Папарацци подловили актрису перед тем, как она отправилась на съемки «Позднего шоу со Стивеном Кольбером».

Знаменитость вышла на публику в бордовом кожаном мини-платье со шнуровкой сзади. При этом Аня Тейлор-Джой не стала надевать нижнее белье. Она дополнила образ замшевыми туфлями на каблуках, серьгами и массивным металлическим браслетом. Визажисты сделали ей макияж с черными стрелками и бордовой помадой, а стилисты собрали волосы в гладкий хвост.

Аня Тейлор-Джой получила известность благодаря сериалу «Ход королевы». Картина рассказывает историю шахматного гения Бет Хармон, которая хочет стать известной, но страдает от эмоциональных проблем и наркотической зависимости.