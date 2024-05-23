Дочь Пересильд показала, как отметила 15-летие с коллегами по «Слову пацана»

На кадрах запечатлены режиссер Жора Крыжовников и актер Сергей Бурунов , пересчитывающие свечи на праздничном торте, в то время, как исполнительница роли Айгуль собирается их задуть.

«Теплый и уютный день с самими близкими мне людьми. Столько приятных слов я вчера услышала… Плакала, смеялась, удивлялась! Спасибо вам, дорогие подписчики, за ваши поздравления, их очень много. Я обещаю всем ответить в ближайшее время! Бесконечно всех люблю», — подписала снимки актриса.