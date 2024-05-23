Дочь Пересильд показала, как отметила 15-летие с коллегами по «Слову пацана»

Анна Пересильд опубликовала в соцсетях фото с празднования своего 15-летия. На кадрах запечатлены родные: мама Юлия Пересильд, папа Алексей Учитель и сестра Мария Пересильд. Также Пересильд-мл. пришли поздравить коллеги по сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте».
На кадрах запечатлены режиссер Жора Крыжовников и актер Сергей Бурунов, пересчитывающие свечи на праздничном торте, в то время, как исполнительница роли Айгуль собирается их задуть.
«Теплый и уютный день с самими близкими мне людьми. Столько приятных слов я вчера услышала… Плакала, смеялась, удивлялась! Спасибо вам, дорогие подписчики, за ваши поздравления, их очень много. Я обещаю всем ответить в ближайшее время! Бесконечно всех люблю», — подписала снимки актриса.
Напомним, Анна Пересильд родилась в союзе актрисы Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя. Звезды расстались, но сохранили дружеские отношения ради дочерей. Наследницы пошли по их стопам и с ранних лет начали интересоваться кинематографом.
Ранее Юлия Пересильд трогательно поздравила старшую дочь с 15-летием.