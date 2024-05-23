Режиссер нового «Майора Грома» высказался о возможном продолжении

Режиссер фильма «Майор Гром: Игра» Олег Трофим заявил, что команда проекта не планирует ставить точку на франшизе после выхода третьего фильма. Его слова передает ТАСС.

«Никаких точек мы ставить не собираемся. Нам еще столько всего нужно сделать, и впереди огромный путь, огромная дорога, по которой мы идем, уверенно шагая с большим интересом», — заявил постановщик.

Трофим подчеркнул, что создатели, наоборот, ждут возможности шагнуть дальше и поделиться со зрителями историями других персонажей из вселенной Bubble. Он заявил, что по комиксам можно снимать картины еще десятилетия.

Недавно Трофим признался, что не считает проблемой уход с российского рынка зарубежных партнеров и стриминга Netflix. Он назвал российского зрителя главным и подчеркнул, что при создании картин важно получить поддержку на домашнем рынке.