Бывший муж Беллуччи появился в Каннах с новой возлюбленной

Французский актер и продюсер Венсан Кассель вышел в свет со своей возлюбленной, бразильской моделью Нарой Баптистой. Фотографии пары опубликованы на сайте Vogue.

57-летний Венсан Кассель и 27-летняя Нара Баптиста посетили премьеру фильма «Парфенопа», которая состоялась на Каннском фестивале 21 мая. Актер выбрал для выхода на публику темно-синюю рубашку, брючный костюм, черные туфли и очки. Модель позировала фотографам в черном макси-платье, украшенном пайетками. Нара Баптиста дополнила образ бриллиантовыми серьгами, колье и босоножками на каблуках.

Слухи о романе актера и модели появились в октябре прошлого года, когда звезд заметили вместе. Влюбленные отдыхали на пляже в Рио-де-Жанейро. В январе Венсан Кассель и Нара Баптиста впервые вместе вышли в свет. Они посетили показ новой мужской коллекции бренда Ami на Неделе моды в Париже.

Напомним, более 14 лет Венсан Кассель был женат на итальянской актрисе Монике Беллуччи, с которой они расстались в 2013 году. После развода состоял в отношениях с Тиной Кунаки, с которой они были вместе с 2016 года. В августе 2018 года знаменитости сыграли свадьбу, а в апреле 2019-го у них родилась дочь, которую они назвали Амазони. В апреле 2023 года таблоиды сообщили о расставании супругов.

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