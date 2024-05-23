Высоцкая вспомнила скромную свадьбу с Кончаловским

Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский | Источник: Legion-Media.ru

Актриса Юлия Высоцкая рассказала в своем онлайн-шоу «Мне это нравится!», как Андрей Кончаловский сделал ей предложение.

Высоцкая отметила, что предложение он сделал, когда они летели из Майами на Ямайку, однако не восприняла это всерьез. Для нее поход в загс стал неожиданностью, поскольку она думала, что все разговоры про брак — это шутка.

«Мы поржали. Я сказала, как бы “да”, но вообще не понимала, что это серьезно», — заявила актриса.

Юлия Высоцкая также вспомнила, как прошла свадьба с режиссером.

«У меня были свитер, джинсы, Сергей Владимирович Михалков, две бутылки “Дом Периньон” и суп харчо. Лучшая свадьба на свете, я считаю», — рассказала она.

Юлия Высоцкая познакомилась с режиссером Андреем Кончаловским на фестивале «Кинотавр» в 1996-м. Спустя два года знаменитости официально зарегистрировали свои отношения. У пары двое общих детей: Мария и Павел. В 2013 году дочь супругов попала в аварию, когда за рулем находился Андрей Кончаловский. Пара почти ничего не рассказывает журналистам о здоровье Марии, которая впала в кому. Артистка только говорила, что авария изменила жизнь навсегда.