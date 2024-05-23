Звезда «Гарри Поттера» заявил, что не намерен сниматься в сериальном ремейке

Недавно появилась информация о начале работы над сериалом по мотивам «Гарри Поттера». Планируется, что каждый сезон будет основан на семи книгах Джоан Роулинг.
Дэниэл Рэдклифф выразил радость в связи с продолжением проекта. Но исключительно как зритель. Он отметил, что, если бы ему поступило предложение о съемках, он бы отказался.
«В этом вопросе я политик и не занимаюсь гипотезами. Я понимаю, что, раз создатели пытаются начать все с чистого листа, то вряд ли они захотят встраивать старого "Гарри" в новый фильм. Я желаю им мирового успеха и очень рад такой преемственности», — приводит издание E! слова Дэниэла Рэдклиффа.