Звезда «Гарри Поттера» заявил, что не намерен сниматься в сериальном ремейке

Дэниэл Рэдклифф в роли Гарри Поттера

Недавно появилась информация о начале работы над сериалом по мотивам «Гарри Поттера». Планируется, что каждый сезон будет основан на семи книгах Джоан Роулинг.

Дэниэл Рэдклифф выразил радость в связи с продолжением проекта. Но исключительно как зритель. Он отметил, что, если бы ему поступило предложение о съемках, он бы отказался.