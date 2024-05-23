43-летняя актриса снялась в бикини после похудения

Американская актриса Бланка Бланко показала фигуру в откровенном образе после похудения на 4,5 килограмма. Соответствующие кадры она опубликовала в соцсети.

<div id="vk_post_-122141110_30480"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?171"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-122141110_30480", -122141110, 30480, '---xE27_jacnNZNLbvsTG03PC1A'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

43-летняя знаменитость снялась на пляже у океана в бикини ярко-красного цвета. Телезвезда позировала на песке с распущенными волосами, отказавшись от макияжа и украшений.