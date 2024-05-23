43-летняя актриса снялась в бикини после похудения

Американская актриса Бланка Бланко показала фигуру в откровенном образе после похудения на 4,5 килограмма. Соответствующие кадры она опубликовала в соцсети.
43-летняя знаменитость снялась на пляже у океана в бикини ярко-красного цвета. Телезвезда позировала на песке с распущенными волосами, отказавшись от макияжа и украшений.
Напомним, в течение последней недели Бланка Бланко вместе с другими знаменитостями блистала на красных дорожках 77-го Каннского кинофестиваля, стартовавшего 14 мая. Смотр продлится до 25-го числа.