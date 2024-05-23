Умерла актриса из фильмов «Вий» и «Зигзаг удачи»

Елена Муратова (фото: Институт современного искусства)

В Москве скончалась заслуженная артистка России Елена Муратова. Об этом сообщается на сайте Института современного искусства (ИСИ), где преподавала актриса.

Муратовой было 92 года. В ИСИ она занимала должность профессора кафедры театрального искусства. «Выражаем искреннее соболезнование родным и близким Елены Петровны и глубоко скорбим вместе с ними», — говорится в сообщении. Причина смерти артистки не уточняется.

Актриса родилась в 1932 году в Тифлисе (Тбилиси). В возрасте 24 лет окончила ВГИК, затем работала в Театре киноактера. Муратова снялась в 46 фильмах, в том числе сыграла роль в фильмах «Вий» и «Зигзаг удачи», а также главную роль в военном фильме «По ту сторону».