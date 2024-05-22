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22 мая 2024, новость

Съемки сериала о Жириновском подтвердили

ТАСС: Первый канал подтвердил информацию о планах снять сериал о Жириновском
Владимир Жириновский
Владимир Жириновский | Источник: Legion-Media.ru

«Первый канал» займется производством сериала о российском политике Владимире Жириновском. Об этом пишет ТАСС.

«Подтверждаем», — заявили представители вещателя в ответ на слова главы комитета Госдумы по международным делам и лидера ЛДПР Леонида Слуцкого о том, что «Первый канал» снимет сериал о политике.

«Встретились с Константином Львовичем Эрнстом, чтобы обсудить детали будущей картины и кандидатов на главную роль», — написал Слуцкий в своем Telegram-канале.

Ранее режиссер биографического фильма о Владимире Жириновском Александр Баранов отреагировал на новость, что актера Никиту Кологривого лишили роли лидера партии ЛДПР из-за дебоша в баре.

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