Съемки сериала о Жириновском подтвердили

Владимир Жириновский | Источник: Legion-Media.ru

«Первый канал» займется производством сериала о российском политике Владимире Жириновском. Об этом пишет ТАСС.

«Подтверждаем», — заявили представители вещателя в ответ на слова главы комитета Госдумы по международным делам и лидера ЛДПР Леонида Слуцкого о том, что «Первый канал» снимет сериал о политике.