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22 мая 2024, статьяЧто посмотреть

Фильм на вечер: чудаковатое драмеди о любви и смерти

Смотрим уютное кино о жителях необычной немецкой деревушки «Что видно отсюда»

Луиза родилась и выросла в живописной деревушке, населенной милыми чудаками, — такими же, как и ее бабушка Сельма. Бабуля обладает удивительным даром — если ей снится редкое животное окапи, то на следующий день в деревне непременно кто-нибудь умирает.

Подобное бабушкино предсказание десять лет назад в корне изменило жизнь Луизы. А однажды в деревушку приезжает неожиданный гость — буддийский монах, — и девушка узнает, какой сильной и яркой может быть любовь.

«Что видно отсюда» — романтическая сказка, основанная на одноименном бестселлере Марьяны Леки, размышляющая о любви и смерти, радости и единении. Мистические элементы истории гармонично сочетаются с теплым юмором, а чудаковатые персонажи, населяющие этот уютный мир, влюбляют в себя с первого кадра.

Отдельно обратите внимание на исполнительницу роли повзрослевшей Луизы — благодаря обаятельной рыжеволосой Луне Ведлер даже самые гротескные эпизоды фильма смотрятся легко и естественно.

Что видно отсюда
2022/Германия12+драмамелодрамакомедия
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