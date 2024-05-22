Фильм на вечер: чудаковатое драмеди о любви и смерти

Луиза родилась и выросла в живописной деревушке, населенной милыми чудаками, — такими же, как и ее бабушка Сельма. Бабуля обладает удивительным даром — если ей снится редкое животное окапи, то на следующий день в деревне непременно кто-нибудь умирает.

Подобное бабушкино предсказание десять лет назад в корне изменило жизнь Луизы. А однажды в деревушку приезжает неожиданный гость — буддийский монах, — и девушка узнает, какой сильной и яркой может быть любовь.

«Что видно отсюда» — романтическая сказка, основанная на одноименном бестселлере Марьяны Леки, размышляющая о любви и смерти, радости и единении. Мистические элементы истории гармонично сочетаются с теплым юмором, а чудаковатые персонажи, населяющие этот уютный мир, влюбляют в себя с первого кадра.