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22 мая 2024, новость

Внешность 39-летней актрисы в бикини раскритиковали

Эшли Симпсон попала в объективы папарацци в Мексике, где она отдыхает с мужем и друзьями

Внешность американской актрисы, поп-певицы и танцовщицы Эшли Симпсон в бикини на новых фото папарацци описали в сети фразой «тело старухи». Соответствующий материал и комментарии появились на Daily Mail.

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39-летнюю звезду запечатлели во время отдыха в курортном городе Кабо-Сан-Лукас, Мексика, куда она отправилась вместе с друзьями и мужем. На полученных кадрах исполнительница предстала в леопардовом бикини, включавшем в себя топ на бретелях с завязками между чашками и трусы с завышенной талией. При этом фотографам удалось снять фигуру артистки с разных ракурсов, в результате чего оказались видны складки на ее теле.

Эшли Симпсон
Эшли Симпсон | Источник: Legion-Media.ru

Читатели издания высказались о кадрах под публикацией.

«Она невероятно худая, но у нее абсолютно нулевой мышечный тонус. И выглядит на десять лет старше, чем есть», «Такой уровень мышечной атрофии “нормален” для 80-летней женщины», «На этих фотографиях она выглядит намного старше 39 лет, ракурсы неудачные», «Тело старухи», «По крайней мере, похвалите ее за естественность», «Она выглядит совершенно нормально. Мне надоело видеть “идеальных” женщин», — разделились во мнениях юзеры.

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