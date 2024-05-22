Внешность 39-летней актрисы в бикини раскритиковали

39-летнюю звезду запечатлели во время отдыха в курортном городе Кабо-Сан-Лукас, Мексика, куда она отправилась вместе с друзьями и мужем. На полученных кадрах исполнительница предстала в леопардовом бикини, включавшем в себя топ на бретелях с завязками между чашками и трусы с завышенной талией. При этом фотографам удалось снять фигуру артистки с разных ракурсов, в результате чего оказались видны складки на ее теле.