Умер актер из «Однажды в Америке» Ричард Форонжи

Ушел из жизни Ричард Форонжи — американский актер, который снимался в кино и сериалах с 1970-х годов. Некролог о Ричарде Форонджи появился в Variety.
О причинах смерти 86-летнего артиста не сообщается. Других подробностей также не приводится.
Ричард Эдвард Форонжи родился в 1937 году в Бруклине. Он сыграл в более чем 80 проектах, включая такие известные фильмы, как «Однажды в Америке» (18+), «Путь Карлито» (18+) Де Пальмы, «Чертова служба в госпитале МЭШ», оригинальные «Ангелы Чарли» и «Старски и Хатч», «Блюз Хилл-стрит».