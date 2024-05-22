Marvel снимет новых «Людей Икс» на фоне успеха мультсериала

Кадр из сериала «Люди Икс '97» (1 сезон)

Студия Marvel приступила к разработке фильма «Люди Икс» после успеха мультсериала «Люди Икс '97». Об этом сообщает Deadline.

Отмечается, что автор боевика «Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях» Майкл Лессли ведет переговоры о написании сценария к предстоящей картине. По словам инсайдеров, студия искала автора сразу же по окончании забастовки Гильдии сценаристов США (WGA), а теперь остановилась на Лессли. Продюсером картины станет президент Marvel Studios Кевин Файги.

При этом, отмечает издание, новые «Люди Икс» находятся на ранней стадии разработки: у проекта нет ни режиссера, ни утвержденного каста, а также даты выхода.