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22 мая 2024, новостьКрасная дорожка

61-летняя Деми Мур восхитила элегантным образом на светском вечере

Актриса появилась на публике в облегающем платье-бюстье с разрезом

Голливудская актриса Деми Мур вышла на публику в элегантном образе. Фотографии знаменитости опубликованы на сайте Daily Mail.

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61-летняя Деми Мур посетила ужин ювелирного бренда Chopard, который состоялся 21 мая в отеле Du Cap-Eden-Roc в рамках 77-го Каннского кинофестиваля. Актриса позировала фотографам в подчеркивающем фигуру желтом облегающем платье-бюстье с разрезом. Знаменитость также надела розовые туфли на каблуках, кольцо с бриллиантом и серьги в виде цветов. Визажисты сделали Деми Мур макияж с черными стрелками и розовой помадой.

Среди гостей мероприятия также были Белла Хадид, Ева Грин, Белла Торн, Никки Хилтон и другие знаменитости.

Ранее Деми Мур в сверкающем платье посетила Каннский фестиваль. Актриса впервые за 27 лет появилась на этом престижном международном мероприятии.

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