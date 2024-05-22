61-летняя Деми Мур восхитила элегантным образом на светском вечере

Голливудская актриса Деми Мур вышла на публику в элегантном образе. Фотографии знаменитости опубликованы на сайте Daily Mail.

<div id="vk_post_-48064554_46885"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?171"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-48064554_46885", -48064554, 46885, 'WfVuftyGnFuz80FnluUgcq81BAc'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

61-летняя Деми Мур посетила ужин ювелирного бренда Chopard, который состоялся 21 мая в отеле Du Cap-Eden-Roc в рамках 77-го Каннского кинофестиваля. Актриса позировала фотографам в подчеркивающем фигуру желтом облегающем платье-бюстье с разрезом. Знаменитость также надела розовые туфли на каблуках, кольцо с бриллиантом и серьги в виде цветов. Визажисты сделали Деми Мур макияж с черными стрелками и розовой помадой.

Среди гостей мероприятия также были Белла Хадид, Ева Грин, Белла Торн, Никки Хилтон и другие знаменитости.