Лопез пришла на премьеру в платье с глубоким декольте и без Аффлека

Певица и актриса Дженнифер Лопез снялась в откровенном образе на фоне слухов о разводе с Беном Аффлеком. Фотографии знаменитости опубликованы на сайте Daily Mail.

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54-летняя Дженнифер Лопез посетила премьеру фильма «Атлас», которая состоялась 21 мая в Мехико. Актриса выбрала для выхода в свет белое платье с глубоким декольте и разрезом, которое дополнила бежевыми босоножками на платформе и золотыми серьгами. При этом знаменитость не надела бюстгальтер. Визажисты сделали ей макияж в нюдовых оттенках, а стилисты — небрежную укладку.

Она посетила мероприятие без супруга, Бена Аффлека, причем это не первое за последнее время сольное появление актрисы на красной дорожке: на днях она представила картину в Лос-Анджелесе, также без мужа.

На прошлой неделе инсайдер заявил, что у знаменитостей серьезные проблемы в отношениях. Якобы недавно актер съехал из их дома, стоимость которого около $60 миллионов. При этом источник отметил, что артист не виноват в их разладе.

«Им, вероятно, придется продать дом мечты, который они искали два года. Они никогда не перестанут любить друг друга, но она не может его контролировать, а он не может ее изменить. Невозможно, чтобы это продолжалось», — заявил инсайдер.