Жерара Депардье обвинили в нападении на папарацци

Французского актера Жерара Депардье обвинили в нападении на фотографа Рино Бариллари в Риме. Об этом сообщает издание New York Post.

Когда Жерар Депардье сидел за столом в баре Harry’s Bar с двумя женщинами, к ним подошел фотограф Рино Бариллари и начал снимать. Папарацци несколько раз попросили прекратить фотографировать, однако он не перестал. Рино Бариллари ушел после того, как сделал кадры. По информации журналистов, за ним последовала одна из спутниц Депардье, Магда Ваврусова, и стала кричать. После подошел сам актер и якобы начал бить фотографа.

Адвокат Магды Ваврусовой заявил прессе, что Рино Бариллари «яростно толкнул» женщину, а Жерар Депардье вступился за нее. Спутница актера была доставлена в больницу и планирует подать в суд на фотографа.

При этом сам Бариллари утверждает, что Депардье бросил в него кусок льда, когда он достал камеру. После этого выбежала Магда Ваврусова, которая оскорбляла папарацци.

«Она пинала меня ногами, как будто хотела подраться. Я оставался неподвижным», — заявил Рино Бариллари.

По его словам, позже пришел Депардье и ударил его три раза. В итоге очевидцы посадили фотографа на тротуар и принесли ему лед.