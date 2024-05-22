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22 мая 2024, новость

Светлана Немоляева рассказала, как попала в реанимацию с коронавирусом

Актриса призналась, что впервые заболела ковидом
Светлана Немоляева
Светлана Немоляева | Источник: PersonaStars

Актриса Светлана Немоляева в разговоре с kp.ru вспомнила, как попала в реанимацию с коронавирусом.

«Вчера я пошла играть спектакль. И чувствую, что не могу, нет сил, слабость страшная. Меня из театра на скорой забрали и сразу положили в реанимацию. Всю ночь со мной возились врачи. А сегодня уже перевели в палату. Чувствую себя значительно лучше», — заверила Немоляева.

По словам артистки, врачи считают, что она недолго пробудет в больнице и скоро выпишется домой. Немоляева отметила, что первый раз заболела ковидом, так как в период пандемии ей удалось избежать заболевания. При этом актриса отметила, что в госпитале немало зараженных коронавирусной инфекцией.

Немоляеву накануне экстренно госпитализировали в Москве после резкого ухудшения здоровья. Ее отвезли в инфекционное отделение одной из столичных клиник, тест на насыщение крови кислородом показал дыхательную недостаточность. Сообщалось, что из-за болезни артистки в театре Маяковского спектакль «Бешеные деньги» с ее участием перенесли на 1 июля.

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