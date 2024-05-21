Трейлер дня: Яна Кошкина, Катя IOWA и Дава покоряют культурную столицу

Появился первый трейлер летнего ромкома «Бар “МоскваЧики”», который расскажет о трех москвичках, принявших спонтанное решение купить бар в Петербурге.
Яна Кошкина, Екатерина Шкуро и солистка группы IOWA Екатерина Иванчикова играют московских подруг, отправившихся отдохнуть в Санкт-Петербург. Неожиданно для самих себя девушки оказываются обладательницами питерского бара, «в нагрузку» к которому идут соседи-парни в исполнении Марка Богатырева, Михаила Тарабукина и музыканта Давида Манукяна (Dava).
Пытаясь разобраться в бизнесе, девушки сталкиваются с непростыми испытаниями, интригами и романтическими сюрпризами. Главный вопрос — удастся ли им покорить Северную столицу или придется возвращаться в Москву ни с чем?
Также в проекте приняли участие Сергей Рост, Денис Косяков, Сергей Глушко, Кристина Бабушкина, Иван Пышненко, Роман Юнусов и Дмитрий Красилов, исполнивший в фильме одну из своих последних ролей.
Режиссером картины «Бар “МоскваЧики”» выступил Анарио Мамедов. На большие экраны фильм выходит 12 июня.