Трейлер дня: Яна Кошкина, Катя IOWA и Дава покоряют культурную столицу

Появился первый трейлер летнего ромкома «Бар “МоскваЧики”», который расскажет о трех москвичках, принявших спонтанное решение купить бар в Петербурге.

Яна Кошкина, Екатерина Шкуро и солистка группы IOWA Екатерина Иванчикова играют московских подруг, отправившихся отдохнуть в Санкт-Петербург. Неожиданно для самих себя девушки оказываются обладательницами питерского бара, «в нагрузку» к которому идут соседи-парни в исполнении Марка Богатырева, Михаила Тарабукина и музыканта Давида Манукяна (Dava).

Пытаясь разобраться в бизнесе, девушки сталкиваются с непростыми испытаниями, интригами и романтическими сюрпризами. Главный вопрос — удастся ли им покорить Северную столицу или придется возвращаться в Москву ни с чем?