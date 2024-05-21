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21 мая 2024, статьяЧто посмотреть

Трейлер дня: Яна Кошкина, Катя IOWA и Дава покоряют культурную столицу

Звезды кино и шоу-бизнеса снялись в приключенческой комедии «Бар "МоскваЧики"»

Появился первый трейлер летнего ромкома «Бар “МоскваЧики”», который расскажет о трех москвичках, принявших спонтанное решение купить бар в Петербурге.

Яна Кошкина, Екатерина Шкуро и солистка группы IOWA Екатерина Иванчикова играют московских подруг, отправившихся отдохнуть в Санкт-Петербург. Неожиданно для самих себя девушки оказываются обладательницами питерского бара, «в нагрузку» к которому идут соседи-парни в исполнении Марка Богатырева, Михаила Тарабукина и музыканта Давида Манукяна (Dava).

Пытаясь разобраться в бизнесе, девушки сталкиваются с непростыми испытаниями, интригами и романтическими сюрпризами. Главный вопрос — удастся ли им покорить Северную столицу или придется возвращаться в Москву ни с чем?

Также в проекте приняли участие Сергей Рост, Денис Косяков, Сергей Глушко, Кристина Бабушкина, Иван Пышненко, Роман Юнусов и Дмитрий Красилов, исполнивший в фильме одну из своих последних ролей.

Режиссером картины «Бар “МоскваЧики”» выступил Анарио Мамедов. На большие экраны фильм выходит 12 июня.

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Сергей Глушко
Бар МоскваЧики
Бар «МоскваЧики»
Денис Косяков
Денис Косяков
Сергей Рост
Сергей Рост
Марк Богатырев
Екатерина Иванчикова
Екатерина Иванчикова
Кристина Бабушкина
Давид Манукян
Дава (Давид Манукян)
Давид Манукян
Роман Юнусов
Яна Кошкина
Яна Кошкина
Дмитрий Красилов
Иван Пышненко
Иван Пышненко
Михаил Тарабукин
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