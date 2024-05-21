46-летняя Любовь Толкалина снялась в постели без макияжа

Российская актриса театра и кино Любовь Толкалина показала лицо без макияжа и фильтров. Соответствующая публикация появилась в сторис ее соцсети.

46-летняя звезда сериала Happy End снялась, лежа в постели под одеялом. При этом она распустила волосы и прикрыла рукой один глаз. В свою очередь, знаменитость отказалась от нанесения косметики, продемонстрировав естественную внешность. Кроме того, на кадрах также видно ее обнаженные плечи, шею и часть груди.