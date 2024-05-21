Популярная голливудская актриса кардинально сменила имидж

Популярная голливудская актриса Джессика Бил кардинально сменила имидж и показала результат на видео. Соответствующие кадры появились в ее соцсети.
Вначале 42-летняя жена певца Джастина Тимберлейка предстала перед камерой в белой футболке с цветным принтом, распустив длинные светлые волосы. Затем звезда надела белый топ, серый пиджак и джинсы, продемонстрировав новую короткую стрижку.
Образ она дополнила массивной золотой цепью и сделала макияж в нейтральных оттенках.
В марте муж актрисы, певец Джастин Тимберлейк публично обратился к ней на фоне скандала с Бритни Спирс. Он выложил пост в своей соцсети.