Популярная голливудская актриса кардинально сменила имидж

Популярная голливудская актриса Джессика Бил кардинально сменила имидж и показала результат на видео. Соответствующие кадры появились в ее соцсети.

<div id="vk_post_-122141110_30428"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?171"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-122141110_30428", -122141110, 30428, 'xE_lRfEaD4b7ldqMzv-aVNBd_u8'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

Вначале 42-летняя жена певца Джастина Тимберлейка предстала перед камерой в белой футболке с цветным принтом, распустив длинные светлые волосы. Затем звезда надела белый топ, серый пиджак и джинсы, продемонстрировав новую короткую стрижку.

Образ она дополнила массивной золотой цепью и сделала макияж в нейтральных оттенках.