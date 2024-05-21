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21 мая 2024, статьяЧто посмотреть

Фильм на вечер: гипнотический детектив с азиатским характером

Разбираемся в деталях загадочной истории в фильме «Исчезнувшая в звездах»

Семейная пара отправляется на тайский курорт, чтобы отпраздновать годовщину своей свадьбы. Во время отдыха женщина бесследно исчезает, муж обращается в полицию, но все тщетно. А спустя две недели он обнаруживает в своей постели незнакомку, утверждающую, что она и есть его жена.

Все вокруг верят самозванке, но не мужчине. У героя остается единственный шанс доказать свою правоту — с помощью первоклассной юристки, которая никогда не проигрывает. Постепенно наружу всплывают все новые пугающие детали…

Лента «Исчезнувшая в звездах» основана на популярной пьесе французского драматурга Робера Тома «Ловушка для одинокого мужчины» — по ней же в 1990-м году был снят советский иронический детектив с Николаем Караченцовым.

Китайские кинематографисты превращают историю в гипнотический детективный триллер, в котором иронию заменяют замысловатые загадки и серьезные размышления, действие разворачивается в живописных локациях Юго-Восточной Азии, а в одной из сцен неожиданно звучит… Тося Чайкина.

7.2
Исчезнувшая в звездах
2022/Китай16+триллердетективкриминал
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99 р.
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