Фильм на вечер: гипнотический детектив с азиатским характером

Семейная пара отправляется на тайский курорт, чтобы отпраздновать годовщину своей свадьбы. Во время отдыха женщина бесследно исчезает, муж обращается в полицию, но все тщетно. А спустя две недели он обнаруживает в своей постели незнакомку, утверждающую, что она и есть его жена.

Все вокруг верят самозванке, но не мужчине. У героя остается единственный шанс доказать свою правоту — с помощью первоклассной юристки, которая никогда не проигрывает. Постепенно наружу всплывают все новые пугающие детали…

Лента «Исчезнувшая в звездах» основана на популярной пьесе французского драматурга Робера Тома «Ловушка для одинокого мужчины» — по ней же в 1990-м году был снят советский иронический детектив с Николаем Караченцовым.