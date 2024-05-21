Климова играет ведьму-начальницу в новом сериале: первые кадры

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Екатерина Климова приступила к съемкам в комедийном сериале «Жека Рассел» режиссера Виталия Дудника. Актрисе досталась роль ведьмы-начальницы, которая превращает главного героя, своего подчиненного Женю, в собаку.

Климова призналась, что давно ждала подобной яркой роли. Ее героиня — ведьма, «которая в погоне за вечной молодостью совершает довольно жестокие поступки».

«Мне нравится, что наш сериал — это и комедия со смелым юмором, и философское высказывание о том какие формы может принимать любовь», — отмечает актриса.

В центре сюжета — простой парень Женя (Эльдар Калимулин), который работает бухгалтером и боится признаться в своих чувствах коллеге Алисе (Виктория Агалакова). Он мечтает быть всегда с ней рядом, и однажды его желание чудом исполняется: начальница главного героя превращает его в собаку породы джек-рассел-терьера Жеку, которого Алиса забирает домой. Теперь они вместе просыпаются, гуляют и отбиваются от многочисленных поклонников.

Женя даже подумывает, не остаться ли ему навсегда собакой и быть рядом со своей любимой. Однако выясняется, что в следующее полнолуние Алисе угрожает опасность, поэтому нужно срочно искать способ превратиться обратно в Женю.

В проекте также снимаются Алексей Маклаков, Сергей Новосад, Елизавета Смирнова, Марина Клещева, Евгений Рощин и другие.