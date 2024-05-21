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21 мая 2024, новость

Дженнифер Лопез подогрела слухи о расставании с Беном Аффлеком

Актриса появилась на премьере фильма «Атлас» в Лос-Анджелесе без мужа

Американская певица и актриса Дженнифер Лопез появилась на премьере своего нового фильма «Атлас» в Лос-Анджелесе, США, без мужа, голливудского актера Бена Аффлека, подогрев тем самым слухи об их расставании. Об этом пишет Page Six.

54-летняя артистка прошла по красной дорожке одна. При этом она не сняла кольцо с безымянного пальца левой руки. До этого Лопез также появилась без супруга на благотворительном балу Met Gala.

Ранее инсайдер сообщил изданию InTouch, что Аффлек и Лопез разъехались и готовятся к разводу спустя два года брака. Отмечалось, что актер сосредоточен на своей работе, а также на воспитании троих детей от бывшей жены, актрисы Дженнифер Гарнер.

Бен Аффлек и Дженнифер Лопез поженились летом 2022 года в округе Кларк, штат Невада. Артисты объявили о помолвке в 2002 году, однако позже разорвали отношения. В июле 2021 года Лопез сообщила, что вновь состоит в отношениях с Аффлеком.

Ранее Бен Аффлек и Дженнифер Лопез вместе вышли в свет после слухов о разводе.

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