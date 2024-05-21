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21 мая 2024, новость

Звезда «Летучего корабля» рассказала о съемках с Безруковым

Актриса Ксения Трейстер поделилась впечатлениями от работы на площадке сериала «Плевако»
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Актриса Ксения Трейстер, сыгравшая Забаву в картине «Летучий корабль», призналась, что сыграла «небольшую, но интересную роль» в сериале «Плевако» Анны Матисон. Об этом она рассказала в интервью WomanHit.ru.

По ее словам, это первая женщина-режиссер, с которой ей удалось поработать в одном проекте.

«Она спокойная, последовательная, волевая, всегда знает, чего хочет. Там в главной роли — Сергей Витальевич Безруков. У нас были с ним совместные сцены, я следила, как он работает, и просто засматривалась. Он настолько точен в мелочах! Более того, он очень чуткий и внимательный человек, который создает удивительно легкую и позитивную атмосферу на площадке», — поделилась Трейстер.

По сюжету, Плевако пытается сохранить репутацию и карьеру, борясь с королевой воровского мира Сонькой Золотой Ручкой, недоброжелателями и чувством к замужней женщине. В каждой из серий будет рассказываться об одном деле, основанном на реальном случае из практики Плевако.

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