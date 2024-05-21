Звезда «Летучего корабля» рассказала о съемках с Безруковым

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456356981&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Актриса Ксения Трейстер, сыгравшая Забаву в картине «Летучий корабль», призналась, что сыграла «небольшую, но интересную роль» в сериале «Плевако» Анны Матисон. Об этом она рассказала в интервью WomanHit.ru.

По ее словам, это первая женщина-режиссер, с которой ей удалось поработать в одном проекте.

«Она спокойная, последовательная, волевая, всегда знает, чего хочет. Там в главной роли — Сергей Витальевич Безруков. У нас были с ним совместные сцены, я следила, как он работает, и просто засматривалась. Он настолько точен в мелочах! Более того, он очень чуткий и внимательный человек, который создает удивительно легкую и позитивную атмосферу на площадке», — поделилась Трейстер.