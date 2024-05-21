Филипп Янковский показал фото воссоединившейся в Грузии семьи

Филипп Янковский в личном блоге показал несколько семейных снимков, которые были сделаны в Грузии, где живет его жена, актриса Оксана Фандера.
Режиссер сфотографировал детей — сына Ивана Янковского и дочь Елизавету Янковскую, — а также супругу, которую обнимала Диана Пожарская, жена Янковского-мл. На другом фото актер запечатлел себя с супругой и дочерью, а также показал общее фото, на котором он предстал с детьми, женой и мамой, актрисой Людмилой Зориной.
«Сегодня день памяти моего отца», — подписал снимки Янковский.
Поклонники тепло приняли семейные кадры актерской династии. «Просто очаровательная семья», «Какой доброй аурой веет от этой фотографии! Чудесная семья», — писали комментарии подписчики.
Напомним, Филипп Янковский родился в браке советских актеров Олега Янковского и Людмилы Зориной. Он пошел по их стопам и стал актером, а позже женился на коллеге Оксане Фандере, в браке с которой родились сын Иван и дочь Елизавета, которые также продолжили актерскую династию.
По слухам, Елизавета Янковская сейчас готовится к свадьбе с Вадиком Королевым, с которым познакомилась на съемках фильма «Фрау». Пара планирует устроить бракосочетание в Париже.