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21 мая 2024, новость

Филипп Янковский показал фото воссоединившейся в Грузии семьи

Актер также почтил память своего отца Олега Янковского, который ушел из жизни 15 лет назад

Филипп Янковский в личном блоге показал несколько семейных снимков, которые были сделаны в Грузии, где живет его жена, актриса Оксана Фандера

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Режиссер сфотографировал детей — сына Ивана Янковского и дочь Елизавету Янковскую, — а также супругу, которую обнимала Диана Пожарская, жена Янковского-мл. На другом фото актер запечатлел себя с супругой и дочерью, а также показал общее фото, на котором он предстал с детьми, женой и мамой, актрисой Людмилой Зориной.

«Сегодня день памяти моего отца», — подписал снимки Янковский.

Поклонники тепло приняли семейные кадры актерской династии. «Просто очаровательная семья», «Какой доброй аурой веет от этой фотографии! Чудесная семья», — писали комментарии подписчики.

Напомним, Филипп Янковский родился в браке советских актеров Олега Янковского и Людмилы Зориной. Он пошел по их стопам и стал актером, а позже женился на коллеге Оксане Фандере, в браке с которой родились сын Иван и дочь Елизавета, которые также продолжили актерскую династию.

По слухам, Елизавета Янковская сейчас готовится к свадьбе с Вадиком Королевым, с которым познакомилась на съемках фильма «Фрау». Пара планирует устроить бракосочетание в Париже.

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