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21 мая 2024, новость

Юлия Пересильд трогательно поздравила старшую дочь с днем рождения

Анне Пересильд исполнилось 15 лет

Юлия Пересильд в личном блоге опубликовала совместное фото со своей старшей дочерью, актрисой Анной Пересильд, отметившей 15-летие. На кадре знаменитые мама и дочь запечатлены на яхте, причем на джинсовой куртке Юлии Пересильд видна вышивка Super Mama.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Моя дорогая девочка! Будь счастлива! И помни, что ты никому ничего не должна! Ты свободна! Ты прекрасна! Живи в удовольствие! Люби людей! Дари свет! Дыши и радуйся! И благодари пространство, друзей, родных, учителей за любые дары. С днем рождения!» — обратилась звезда картины «Вызов» к наследнице.

Коллеги и поклонники актрисы присоединились к поздравлениям.

«И правда, супер-мама, спасибо вам за доченьку», «Супер-мама и супер-дочь! С Днем рождения милую Аню. Пусть получится все, к чему стремится», — писали комментаторы.

Напомним, Юлия Пересильд состояла в отношениях с режиссером Алексеем Учителем. В 2009 году у пары родилась дочь Анна, а спустя четыре года — дочь Мария. Наследницы звезд пошли по их стопам. Старшая дочь получила популярность после выхода сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», где она сыграла школьницу Айгуль. 

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