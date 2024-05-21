Юлия Пересильд трогательно поздравила старшую дочь с днем рождения

Юлия Пересильд в личном блоге опубликовала совместное фото со своей старшей дочерью, актрисой Анной Пересильд, отметившей 15-летие. На кадре знаменитые мама и дочь запечатлены на яхте, причем на джинсовой куртке Юлии Пересильд видна вышивка Super Mama.

<div id="vk_post_-122141110_30423"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?171"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-122141110_30423", -122141110, 30423, 'xOedCU9LTZFBOctGWOn_yksQ4X8'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Моя дорогая девочка! Будь счастлива! И помни, что ты никому ничего не должна! Ты свободна! Ты прекрасна! Живи в удовольствие! Люби людей! Дари свет! Дыши и радуйся! И благодари пространство, друзей, родных, учителей за любые дары. С днем рождения!» — обратилась звезда картины «Вызов» к наследнице.

Коллеги и поклонники актрисы присоединились к поздравлениям.

«И правда, супер-мама, спасибо вам за доченьку», «Супер-мама и супер-дочь! С Днем рождения милую Аню. Пусть получится все, к чему стремится», — писали комментаторы.