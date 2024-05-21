От Богомолова и Асмус до звезд «Слова пацана»: гости и победители кинопремии

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В Москве состоялась II Премия Гильдии кастинг-директоров России, в рамках которой награждаются лучшие представители этой профессии, а также актеры и актрисы.

Звезды на красной дорожке

Ведущим церемонии стал режиссер, продюсер и сценарист Алексей Нужный. Призы вручались в одиннадцати номинациях. Победители определялись закрытым голосованием, в котором приняли участие более 180 членов Гильдии.

Триумф «Слова пацана» и главные награды

Единственным проектом, получившим сразу две награды, стал сериал Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте». Актер Слава Копейкин был удостоен премии «Дебют», но не смог приехать на церемонию и передал свою награду коллеге по сериалу Рузилю Минекаеву. Кроме того, кастинг-директор проекта Анастасия Багирова выиграла приз в категории «Лучший актерский ансамбль многосерийного художественного фильма».

Приз за лучшую мужскую роль получил Константин Плотников, сыгравший музыканта Михаила «Горшка» Горшенева в биографической панк-сказке «Король и Шут». Актер тоже не смог приехать и записал трогательное видео с благодарностями. Статуэтку в виде круглого пазла за него получил режиссер проекта Рустам Мосафир.

Победительницей в номинации «Лучшая женская роль» стала Мариэтта Цигаль-Полищук, исполнившая роль легендарной артистки Фаины Раневской в сериале «Раневская». Актриса горячо поблагодарила Гильдию и извинилась за то, что приехала не нарядная и без красной помады.

Специальные призы

В номинации «Открытие» были представлены заслуженные театральные деятели Алла Сигалова и Рабит Батулла, открывшиеся кинозрителям благодаря сериалу «Балет» и фильму «Бери да помни» соответственно. Победительницей в этой категории стала Алла Сигалова.

Актер Даниил Воробьев, исполнивший сразу восемь ролей в триллере «Осьминог», получил специальный приз «за актерский кураж, страсть и смелость». Режиссер Клим Шипенко, вручавший награду, пошутил, что его миссия на церемонии — посмотреть на других актеров, узнать, что они есть, потому что в его фильмах обычно не такие уж смелые кастинг-решения: «То Милош в одном, то Петров в другом, и так четыре раза подряд».

Специальный приз Гильдии кастинг-директоров и онлайн-кинотеатра Premier, которые провели народное голосование, получил актер Влад Коноплев за свою работу в сериале «Немодельное агентство». «Костян, я тоже не с пустыми руками!» — обратился он к Константину Плотникову, с которым снимался в сериале «Король и Шут».

Другие номинации

Награду получили кастинг-директора Светлана Ершова и Грета Барсегян, отбиравшие актеров для третьего сезона сериала «Манюня». Жюри премии также отметили актерский ансамбль картины «Эт».