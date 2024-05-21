От Богомолова и Асмус до звезд «Слова пацана»: гости и победители кинопремии

В Москве состоялась II Премия Гильдии кастинг-директоров России, в рамках которой награждаются лучшие представители этой профессии, а также актеры и актрисы.
Звезды на красной дорожке
Мероприятие проходило в Театре на Малой Бронной, где собрались звезды российского кино: артисты Сергей Бурунов, Кристина Асмус, Олеся Судзиловская, Егор Корешков, Александра Ребенок, Маруся Фомина, Иван Макаревич, режиссеры Клим Шипенко, Жора Крыжовников, Константин Богомолов, Петр Буслов и многие другие.
Некоторые гости — например, Любовь Аксенова и Даниил Воробьев, — приехали на мероприятие с премьеры фильма «Майор Гром: Игра», проходившей тем же вечером в кинотеатре «Каро 11 Октябрь».
Ведущим церемонии стал режиссер, продюсер и сценарист Алексей Нужный. Призы вручались в одиннадцати номинациях. Победители определялись закрытым голосованием, в котором приняли участие более 180 членов Гильдии.
Триумф «Слова пацана» и главные награды
Единственным проектом, получившим сразу две награды, стал сериал Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте». Актер Слава Копейкин был удостоен премии «Дебют», но не смог приехать на церемонию и передал свою награду коллеге по сериалу Рузилю Минекаеву. Кроме того, кастинг-директор проекта Анастасия Багирова выиграла приз в категории «Лучший актерский ансамбль многосерийного художественного фильма».
Приз за лучшую мужскую роль получил Константин Плотников, сыгравший музыканта Михаила «Горшка» Горшенева в биографической панк-сказке «Король и Шут». Актер тоже не смог приехать и записал трогательное видео с благодарностями. Статуэтку в виде круглого пазла за него получил режиссер проекта Рустам Мосафир.
Победительницей в номинации «Лучшая женская роль» стала Мариэтта Цигаль-Полищук, исполнившая роль легендарной артистки Фаины Раневской в сериале «Раневская». Актриса горячо поблагодарила Гильдию и извинилась за то, что приехала не нарядная и без красной помады.
Специальные призы
В номинации «Открытие» были представлены заслуженные театральные деятели Алла Сигалова и Рабит Батулла, открывшиеся кинозрителям благодаря сериалу «Балет» и фильму «Бери да помни» соответственно. Победительницей в этой категории стала Алла Сигалова.
Актер Даниил Воробьев, исполнивший сразу восемь ролей в триллере «Осьминог», получил специальный приз «за актерский кураж, страсть и смелость». Режиссер Клим Шипенко, вручавший награду, пошутил, что его миссия на церемонии — посмотреть на других актеров, узнать, что они есть, потому что в его фильмах обычно не такие уж смелые кастинг-решения: «То Милош в одном, то Петров в другом, и так четыре раза подряд».
Специальный приз Гильдии кастинг-директоров и онлайн-кинотеатра Premier, которые провели народное голосование, получил актер Влад Коноплев за свою работу в сериале «Немодельное агентство». «Костян, я тоже не с пустыми руками!» — обратился он к Константину Плотникову, с которым снимался в сериале «Король и Шут».
Другие номинации
Награду получили кастинг-директора Светлана Ершова и Грета Барсегян, отбиравшие актеров для третьего сезона сериала «Манюня». Жюри премии также отметили актерский ансамбль картины «Эт».
Кастинг-директор Евгений Феоктистов получил приз в номинации «Лучший актерский ансамбль второго/третьего сезона» за третью часть сериала «Мир! Дружба! Жвачка!», а Анжела Тимерханова, подбиравшая исполнителей главных ролей в картине Бориса Хлебникова «Снегирь», получила приз за лучший актерский ансамбль художественного фильма.