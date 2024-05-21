Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
21 мая 2024, новость

Внешность 61-летней актрисы на Каннском фестивале восхитила поклонников

Мишель Йео вышла на красную дорожку в кожаном корсете и длинной юбке из перьев

Малазийская актриса и танцовщица китайского происхождения Мишель Йео посетила Каннский кинофестиваль и восхитила поклонников внешностью. Соответствующие снимки и комментарии появились на сайте Daily Mail.

Мишель Йео
Мишель Йео | Источник: Legion-Media.ru

61-летняя знаменитость вышла в свет в бордовом кожаном корсете без бретелей и длинной юбке из перьев. Образ она дополнила серебряным ожерельем, черными наручными часами и бирюзовым клатчем. Помимо этого, ей распустили волосы и нанесли макияж в нейтральных тонах.

Фанаты оценили внешний вид Йео в комментариях под постом. «Прекрасная актриса и выглядит потрясающе», «Этот кожаный лиф просто невероятен, она великолепно смотрится в этом наряде», «Очень красиво», «Очень хорошо выглядит для своего возраста», — высказались они.

Ранее стало известно, что Мишель Йео вышла замуж спустя 19 лет после помолвки

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Мишель Йео
Мишель Йео
Michelle Yeoh
Оли Грин и Сиенна Миллер с дочерью Марлоу
Сиенна Миллер появилась на премьере в Каннах с 11-летней дочерью
Каннские дневники: безумный Кейдж и Бланшетт-президент
Ричард Гир с женой
74-летний Ричард Гир страстно поцеловал жену на красной дорожке
Кевин Костнер
Кевин Костнер расплакался после премьеры своего фильма в Каннах
Виктория Мирошниченко, Андрей Бурковский, Илья Стюарт и Дмитрий Рассам
От Бурковского до Собчак: звезды поддержали новый фильм Серебренникова в Каннах
Сара Джессика Паркер
Сара Джессика Паркер раскрыла отношение к своей внешности
Екатерина Волкова
Звезда «Ворониных» показала стройную фигуру в мини-платье
Дева Кассель
19-летняя дочь Моники Беллуччи снялась в смелом образе для журнала
Наташа Поли
Российская супермодель блистала на Каннском фестивале в «голом» платье
Илья Любимов и Полина Гагарина
Полина Гагарина представила сериал со своим участием
Каннские дневники: взрывные «Фуриоса» и «Мегалополис»
Френсис Форд Коппола
Фильм Френсиса Форда Копполы «Мегалополис» показали на Каннском кинофестивале
Эльза Патаки и Крис Хемсворт
Жена звезды «Мстителей» появилась в Каннах с украшениями за 11 млн рублей
Аня Тейлор-Джой
Аня Тейлор-Джой и Крис Хемсворт представили «Фуриосу» в Каннах
Кейт Бекинсейл
50-летняя Кейт Бекинсейл снялась в кожаном платье с глубоким декольте
Ханде Эрчел
Звезда «Постучись в мою дверь» вышла на красную дорожку в Каннах
Каннские дневники: все о главных фильмах фестиваля-2024
Рузиль Минекаев
«Стал чушпан»: звезду «Слова пацана» раскритиковали за новый имидж
Аня Тейлор-Джой и Крис Хемсворт
Аня Тейлор-Джой появилась на Каннском фестивале в рваном жакете
Светлана Иванова с дочерью
Светлана Иванова, Анна Снаткина и другие поддержали выход фильма с Шпицей
Юлия Пересильд
39-летняя Юлия Пересильд показала фигуру в купальнике
Юлия Высоцкая
50-летняя Юлия Высоцкая снялась без макияжа и укладки
Том Круз
Пластический хирург объяснил дряблость живота Тома Круза
Фредерик Бель
Канны-2024: звезды и песик на красной дорожке открытия фестиваля
Дмитрий Назаров
Уехавший из России Назаров напугал поклонников внешним видом
Марина Александрова
Александрова, Шведов и другие звезды на премьере сериала с Бондарчуком
Брэдли Купер
Брэдли Купер с дочерью от Ирины Шейк пришел на кинопремьеру
Мэрил Стрип
Каннский кинофестиваль открылся под защитой видеокамер с искусственным интеллектом
Джессика Альба, фото: соцсети
43-летняя Джессика Альба выложила фото в бикини
Светлана Ходченкова (фото: соцсети)
Светлана Ходченкова снялась в Париже в провокационном образе
Луи Гаррель
Луи Гаррель поддержал объявивших о забастовке киномехаников
Рената Литвинова
Рената Литвинова в обтягивающем наряде вымыла окна
Каннский кинофестиваль 2019
На главную награду Каннского кинофестиваля претендуют более 20 картин
Деми Мур
61-летняя Деми Мур привлекла внимание публики откровенным нарядом
Алисса Милано
51-летняя звезда «Зачарованных» показала фигуру в купальнике
Ольга Зуева и Данила Козловский
Бывшая возлюбленная Козловского показала архивные беременные фото
Кристиан Бэйл с женой
«Выглядит изможденным»: Кристиан Бэйл удивил изменившейся внешностью
Светлана Иванова (фото: соцсети)
Светлана Иванова показала стильные фото с батоном
Дженнифер Лопез
54-летнюю Дженнифер Лопез заподозрили в приеме «Оземпика»
Зендая
Зендая в мини-платье с декольте снялась для обложки
Светлана Ходченкова
Светлана Ходченкова похвасталась красивыми ногами
Ава Филипп
Дочь Риз Уизерспун ответила на критику своей фигуры в сети
Юлия Пересильд
Юлия Пересильд показала фото в купальнике на яхте
Зендая
Зендая появилась на Met Gala с цветочной шляпой на голове
Кара Делевинь на Met Gala
Кару Делевинь в балаклаве сравнили со Шреддером из «Черепашек ниндзя»
Деми Мур
Деми Мур в платье-сердце появилась на красной дорожке
Бен Аффлек
Бен Аффлек удивил поклонников резко изменившимся лицом
Николь Кидман
Николь Кидман вышла в свет в культовом платье 1951 года
Кейт Бекинсейл
Кейт Бекинсейл опровергла слухи о пластических операциях
Дрю Бэрримор (фото: соцсети)
49-летняя Дрю Бэрримор удивила фанатов кардинальной сменой имиджа
Новые трейлеры
Папа
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Саван»
Саван
Тизер (англ.)
Кадр из фильма «Мертвые не причиняют боли»
Мертвые не причиняют боли
Дублированный трейлер
vktrailer-220787057_456356987
Три богатыря. Ни дня без подвига
Трейлер
Кадр из фильма «Бар “МоскваЧики”»
Бар «МоскваЧики»
Трейлер
Кадр из фильма «Мечта с подвохом»
Мечта с подвохом
Дублированный трейлер
Кадр из сериала «Плевако»
Плевако
Тизер
Кадр из фильма «Кукушка»
Кукушка
Дублированный трейлер
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь