Звезду «Дневников вампира» госпитализировали

Нина Добрев | Источник: Legion-Media.ru

Звезда сериала «Дневники вампира» Нина Добрев госпитализирована. Об этом актриса рассказала в соцсети.

Нина Добрев попала в больницу после поездки на электровелосипеде. Актриса опубликовала фото, на одном из которых была запечатлена сидя на транспорте. На другом снимке знаменитость лежала на больничной койке с гипсом и шейным бандажом.

«Как все начиналось и как закончилось. Со мной все в порядке, но впереди долгий путь выздоровления», — подписала кадры актриса.

Нина Добрев прославилась благодаря роли Елены Гилберт в сериале «Дневники вампира». Проект о любовном треугольнике девушки и двух вампиров выходил в эфир на телеканале The CW с 2009 по 2017 год.

Прошлым летом Нину Добрев заметили с возлюбленным Шоном Уайтом. Пара каталась по городу на электросамокате и наслаждалась видами. Актриса и спортсмен впервые за долгое время появились на публике. Они позировали в похожих образах — темных рубашках и расслабленных брюках.