Джейсон Момоа впервые показал новую девушку

Голливудский актер Джейсон Момоа впервые показал новую возлюбленную, актрису Адрию Архону. Звезда «Аквамена» опубликовал фото в соцсетях.
На одном из кадров 44-летний Джейсон Момоа обнимал 32-летнюю Адрию Архону. Знаменитости были запечатлены в кафе. Они сидели за столом с друзьями и улыбались фотографу. Актер позировал в черной футболке и брюках, а девушка — в облегающем платье.
На фестивале Comic Con Джейсон Момоа впервые рассказал, что состоит в отношениях. При этом голливудский актер не стал называть имя своей возлюбленной.
В январе стало известно, что актриса Лиза Боне подала документы на развод с Джейсоном Момоа в окружной суд Лос-Анджелеса. В качестве причины расставания были указаны «непримиримые разногласия». После чего Момоа сообщил, что живет в разъездах.
Лиза Боне познакомилась с Джейсоном Момоа в 2005 году. Знаменитости поженились в 2017 году. Это был первый брак для Момоа и второй для Боне, которая ранее уже была замужем за музыкантом Ленни Кравицем.У актера есть двое совместных детей — дочь Лола и сын Накоа-Вулф.