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21 мая 2024, новость

Джейсон Момоа впервые показал новую девушку

Звезда «Аквамена» выложил фото с возлюбленной Адрией Архоной
Джейсон Момоа с Адриа Архоной, фото: соцсети
Джейсон Момоа с Адриа Архоной, фото: соцсети

Голливудский актер Джейсон Момоа впервые показал новую возлюбленную, актрису Адрию Архону. Звезда «Аквамена» опубликовал фото в соцсетях.

На одном из кадров 44-летний Джейсон Момоа обнимал 32-летнюю Адрию Архону. Знаменитости были запечатлены в кафе. Они сидели за столом с друзьями и улыбались фотографу. Актер позировал в черной футболке и брюках, а девушка — в облегающем платье.

На фестивале Comic Con Джейсон Момоа впервые рассказал, что состоит в отношениях. При этом голливудский актер не стал называть имя своей возлюбленной.

В январе стало известно, что актриса Лиза Боне подала документы на развод с Джейсоном Момоа в окружной суд Лос-Анджелеса. В качестве причины расставания были указаны «непримиримые разногласия». После чего Момоа сообщил, что живет в разъездах

Лиза Боне познакомилась с Джейсоном Момоа в 2005 году. Знаменитости поженились в 2017 году. Это был первый брак для Момоа и второй для Боне, которая ранее уже была замужем за музыкантом Ленни Кравицем.У актера есть двое совместных детей — дочь Лола и сын Накоа-Вулф.

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