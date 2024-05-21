Джейсон Момоа впервые показал новую девушку

Джейсон Момоа с Адриа Архоной, фото: соцсети

Голливудский актер Джейсон Момоа впервые показал новую возлюбленную, актрису Адрию Архону. Звезда «Аквамена» опубликовал фото в соцсетях.

На одном из кадров 44-летний Джейсон Момоа обнимал 32-летнюю Адрию Архону. Знаменитости были запечатлены в кафе. Они сидели за столом с друзьями и улыбались фотографу. Актер позировал в черной футболке и брюках, а девушка — в облегающем платье.

На фестивале Comic Con Джейсон Момоа впервые рассказал, что состоит в отношениях. При этом голливудский актер не стал называть имя своей возлюбленной.

В январе стало известно, что актриса Лиза Боне подала документы на развод с Джейсоном Момоа в окружной суд Лос-Анджелеса. В качестве причины расставания были указаны «непримиримые разногласия». После чего Момоа сообщил, что живет в разъездах.