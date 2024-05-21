Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
21 мая 2024, новость

СМИ: Светлана Светличная экстренно госпитализирована

У актрисы нашли патологии в почках и легких
Светлана Светличная
Светлана Светличная | Источник: Legion-Media.ru

Заслуженная артистка РСФСР, звезда фильма «Бриллиантовая рука» Светлана Светличная экстренно госпитализирована в московскую больницу. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По данным канала, 84-летней артистке стало плохо, и ее срочно перевели из психиатрической больницы в другой стационар. У нее обнаружили патологии в почках и легких. Сейчас врачи проводят интенсивную терапию.

До этого Светличная перестала есть и пить после острого инфаркта миокарда. Врачи вводили ей питание внутривенно. 27 марта стало известно, что Светличную экстренно госпитализировали в Москве.

Тогда актриса самостоятельно вызвала «скорую», а затем медики увезли ее в реанимацию. Предварительно, артистке диагностировали острый коронарный синдром. Заболевание характеризуется нарушением кровотока, из-за чего сердечная мышца перестает функционировать должным образом.

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Светлана Светличная
Евгения Огурцова в сериале «Ранетки»
Звезда «Ранеток» рассказала о потере зрения
Татьяна Васильева
77-летняя Татьяна Васильева сломала ногу в пятый раз
Светлана Немоляева
87-летняя Светлана Немоляева находится в тяжелом состоянии
Никита Волков и Лиана Гриба на съемках сериала «Постучись в мою дверь»
Жене «русского Серкана Болата» прописали укол от столбняка после конфликта с Грибой
Елена Санаева
Звезда «Приключений Буратино» вышла на связь из реанимации
Наталья Тенякова
Стало известно о состоянии звезды фильма «Любовь и голуби»
Оливия Манн
Звезда «Людей Икс» удалила матку
Стив Бушеми, 2012 год
66-летний Стив Бушеми госпитализирован после нападения
Леонид Ярмольник
Ярмольник опроверг слухи о проблемах со здоровьем
Анастасия Мельникова
Звезда «Улиц разбитых фонарей» рассказала о хейте из-за лишнего веса
Леонид Ярмольник
Леонид Ярмольник опроверг сообщения о его госпитализации
Брюс Уиллис
Дочь Брюса Уиллиса показала его с внучкой
Кристина Асмус
Асмус раскрыла подробности своего состояния после двух дней в больнице
Дрю Бэрримор
Дрю Бэрримор прокомментировала свое лечение зависимости в рехабе в 13 лет
Тиль Швайгер
Тиль Швайгер сообщил о риске ампутации ноги из-за сепсиса
Брюса Уиллиса выгнали из магазина за отказ надеть маску
Брюса Уиллиса впервые за долгое время заметили на прогулке
Кристина Асмус
Кристину Асмус госпитализировали
Александр Домогаров
Домогаров одним словом ответил на сообщения о завершении карьеры
Василий Ливанов
Василий Ливанов прокомментировал слухи о подозрении на онкологию
Светлана Светличная
Госпитализированная Светлана Светличная перестала есть и пить
Брюс Уиллис
Жена Брюса Уиллиса показала их повзрослевшую дочь
Андрей Свиридов
Актера из «Универа» и «СашиТани» экстренно госпитализировали
Андрей Мартынов в фильме «А зори здесь тихие»
Актера из «А зори здесь тихие» госпитализировали
Оливия Манн
Звезда «Людей Икс» удалила обе груди из-за рака
Брюс Уиллис и Эмма Хеминг
Жена тяжелобольного Брюса Уиллиса рассказала о состоянии актера
Елизавета Моряк
Жена Сарика Андреасяна попала в больницу
Александр Панкратов-Черный
Александра Панкратова-Черного выписали из больницы
Марк Варшавер
Директора «Ленкома» экстренно госпитализировали в Москве
Брюс Уиллис и Эмма Хеминг (фото: соцсети)
Жена Брюса Уиллиса поделилась трогательным фото с актером
Федор Добронравов
В Москве отменили спектакль из-за болезни Федора Добронравова
Валерий Баринов
У 78-летнего Валерия Баринова обнаружили перелом после падения
Валерий Баринов
78-летний Валерий Баринов был госпитализирован с травмой груди
Александр Панкратов-Черный
Жена Панкратова-Черного отреагировала на новость о его диагнозе
Александр Панкратов-Черный
Панкратов-Черный рассказал о своем состоянии после падения и перелома ребер
Нелли Уварова, 2020 год
Звезде «Не родись красивой» вызвали скорую в театр
Ирина Чипиженко
Актрису «Елок» госпитализировали с пневмонией
Александр Панкратов-Черный
Жена Панкратова-Черного рассказала о состоянии актера
Брюс Уиллис и Эмма Хеминг
Супруга Брюса Уиллиса напишет книгу о нем
Михаил Боярский
Михаила Боярского госпитализировали в Санкт-Петербурге
Брюс Уиллис и Деми Мур с дочерью Таллулой (фото: соцсети)
Деми Мур показала новое фото с Брюсом Уиллисом и дочерью
Деми Мур и Брюс Уиллис
Деми Мур рассказала об отношении к болезни Брюса Уиллиса
Лили Рейнхарт
Звезда «Ривердэйла» рассказала об облысении на фоне депрессии
Андрей Леонов
Звезда «Папиных дочек» получил травму во время репетиции
Девин Рэтрей
Актер фильма «Один дома» госпитализирован в критическом состоянии
Валентина Талызина
Валентина Талызина раскрыла, когда вернется на сцену
Валентина Талызина на вечере в «Доме кино», 2013 год
89-летнюю Валентину Талызину госпитализировали в Москве
Джейми Дорнан
Звезда «Пятидесяти оттенков серого» пострадал от ядовитых гусениц
Владимир Ильин
Жена Владимира Ильина призвала «не поднимать бучу» на фоне новостей о раке
Ален Делон
Сын Алена Делона подал в суд на свою сестру
Александр Митта
90-летнего Митту выпишут из больницы в ближайшее время
Новые трейлеры
Кадр из фильма «Саван»
Саван
Тизер (англ.)
Кадр из фильма «Мертвые не причиняют боли»
Мертвые не причиняют боли
Дублированный трейлер
vktrailer-220787057_456356987
Три богатыря. Ни дня без подвига
Трейлер
Кадр из фильма «Бар “МоскваЧики”»
Бар «МоскваЧики»
Трейлер
Кадр из фильма «Мечта с подвохом»
Мечта с подвохом
Дублированный трейлер
Кадр из сериала «Плевако»
Плевако
Тизер
Кадр из фильма «Кукушка»
Кукушка
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Все закончится на нас»
Все закончится на нас
Трейлер (англ.)
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь