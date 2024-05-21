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21 мая 2024, фоторепортажКрасная дорожка

Сиенна Миллер появилась на премьере в Каннах с 11-летней дочерью

Актриса представила на кинофестивале фильм Кевина Костнера «Горизонты: Часть 1», где сыграла одну из главных ролей

Сиенна Миллер посетила премьеру фильма «Горизонты: Часть 1» режиссера Кевина Костнера, в котором сыграла одну из главных ролей. Показ картины состоялся в рамках 77-го Каннского кинофестиваля. На красную дорожку 42-летняя актриса вышла в компании 11-летней дочери Марлоу и 27-летнего возлюбленного Оли Грина.

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Для светского выхода Миллер выбрала полупрозрачное платье нежно-голубого цвета, декорированного рюшами. Ее дочь надела мини-платье с пышной юбкой и большим бантом. Публика заметила, что девочка очень похожа на свою знаменитую маму.

«Марлоу очень похожа на маму», «Гармонично смотрятся вместе», — писали поклонники в соцсетях.

Напомним, Сиенна Миллер родила дочь от актера Тома Старриджа, с которым рассталась в 2015 году. В феврале 2022 года звезда начала встречаться с манекенщиком и актером Оли Грином, от которого в конце прошлого года родила вторую дочь.

«Горизонты» — первая из четырех запланированных частей «американской саги» Кевина Костнера. Фильм стал первой режиссерской работой 69-летнего кинематографиста за последние 11 лет. Как сообщалось, режиссер расплакался после премьеры.

Действие картины происходит на Диком Западе. Сюжет охватывает около пятнадцати лет, начавшись во времена Гражданской войны в США в 1861 году. Героев ждет много испытаний, которые им предстоит проходить на фоне разобщенной, воюющей сама с собой страны.

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