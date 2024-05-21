Сиенна Миллер появилась на премьере в Каннах с 11-летней дочерью

Сиенна Миллер посетила премьеру фильма «Горизонты: Часть 1» режиссера Кевина Костнера, в котором сыграла одну из главных ролей. Показ картины состоялся в рамках 77-го Каннского кинофестиваля. На красную дорожку 42-летняя актриса вышла в компании 11-летней дочери Марлоу и 27-летнего возлюбленного Оли Грина.

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Для светского выхода Миллер выбрала полупрозрачное платье нежно-голубого цвета, декорированного рюшами. Ее дочь надела мини-платье с пышной юбкой и большим бантом. Публика заметила, что девочка очень похожа на свою знаменитую маму.

«Марлоу очень похожа на маму», «Гармонично смотрятся вместе», — писали поклонники в соцсетях.

Напомним, Сиенна Миллер родила дочь от актера Тома Старриджа, с которым рассталась в 2015 году. В феврале 2022 года звезда начала встречаться с манекенщиком и актером Оли Грином, от которого в конце прошлого года родила вторую дочь.

«Горизонты» — первая из четырех запланированных частей «американской саги» Кевина Костнера. Фильм стал первой режиссерской работой 69-летнего кинематографиста за последние 11 лет. Как сообщалось, режиссер расплакался после премьеры.