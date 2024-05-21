Звезда «Ранеток» рассказала о потере зрения

Бывшая участница российской девичьей поп-группы « Ранетки » и актриса одноименного сериала Евгения Огурцова рассказала об унаследованной от бабушки генетической мутации, из-за которой она ослепла на один глаз. Ее слова приводит The Voice.

Накануне Нового года у артистки появилось темное пятно в левом глазу, после чего она практически перестала им видеть. «Когда 3 января я дошла до невролога, мой левый глаз видел большое черное пятно. Сейчас я, если закрою здоровый глаз, вижу только фонарики», — сказала певица.