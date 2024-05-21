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21 мая 2024, новость

Турбо из «Слова пацана» подарил свою награду коллеге по сериалу

Актер Слава Копейкин передал приз, полученный от Гильдии кастинг-директоров России, Рузилю Минекаеву в честь дня рождения

В Москве состоялась II Премия Гильдии кастинг-директоров России, в рамках которой представители профессии награждают лучших коллег, а также актеров и актрис.

Первый приз вечера вручался в категории «Дебют», в которой были представлены Мария ЗолотухинаПраведник»), Всеволод Володин («Бешенство»), Дмитрий Хасанов («Фаталити»), Олег СавостюкСнегирь»), Слава КопейкинСлово пацана. Кровь на асфальте») и Дарья Харченко («Краш-тест»).

Победителем в номинации стал Слава Копейкин, сыгравший персонажа по кличке Турбо в сериале Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте». Актер не смог приехать на церемонию, чтобы забрать награду, так как был занят на съемках. Но он записал видеообращение, в котором поблагодарил всех собравшихся и сказал, что передает свой приз коллеге по сериалу Рузилю Минекаеву, которому 20 мая исполнилось 25 лет: «Рузиль, наш ты эчпочмак, наш ты скейтер, я поздравляю тебя с днем рождения и дарю тебе этот приз».

По словам Копейкина, Минекаев лучше и профессиональнее сработал в их общем проекте, и сыграл свою роль филигранно. Поднявшийся за призом на сцену Минекаев сообщил, что очень удивлен и не знает, что сказать, и лишь произнес слова благодарности.

Позже тем же вечером сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» был удостоен еще одной награды: кастинг-директор проекта Анастасия Багирова стала победительницей в номинации «Лучший актерский ансамбль многосерийного художественного фильма». В этой категории были также представлены сериалы «Балет», «Ласт квест», «Актрисы», «Хор», «Убить Риту» и «Кафе “Куба”».

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