Турбо из «Слова пацана» подарил свою награду коллеге по сериалу

В Москве состоялась II Премия Гильдии кастинг-директоров России, в рамках которой представители профессии награждают лучших коллег, а также актеров и актрис.
Первый приз вечера вручался в категории «Дебют», в которой были представлены Мария Золотухина («Праведник»), Всеволод Володин («Бешенство»), Дмитрий Хасанов («Фаталити»), Олег Савостюк («Снегирь»), Слава Копейкин («Слово пацана. Кровь на асфальте») и Дарья Харченко («Краш-тест»).
Победителем в номинации стал Слава Копейкин, сыгравший персонажа по кличке Турбо в сериале Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте». Актер не смог приехать на церемонию, чтобы забрать награду, так как был занят на съемках. Но он записал видеообращение, в котором поблагодарил всех собравшихся и сказал, что передает свой приз коллеге по сериалу Рузилю Минекаеву, которому 20 мая исполнилось 25 лет: «Рузиль, наш ты эчпочмак, наш ты скейтер, я поздравляю тебя с днем рождения и дарю тебе этот приз».
По словам Копейкина, Минекаев лучше и профессиональнее сработал в их общем проекте, и сыграл свою роль филигранно. Поднявшийся за призом на сцену Минекаев сообщил, что очень удивлен и не знает, что сказать, и лишь произнес слова благодарности.
Позже тем же вечером сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» был удостоен еще одной награды: кастинг-директор проекта Анастасия Багирова стала победительницей в номинации «Лучший актерский ансамбль многосерийного художественного фильма». В этой категории были также представлены сериалы «Балет», «Ласт квест», «Актрисы», «Хор», «Убить Риту» и «Кафе “Куба”».