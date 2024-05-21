Кристина Асмус вышла в свет с новой прической

Кристина Асмус стала гостьей Премии Гильдии кастинг-директоров России, которая во второй раз вручалась в Москве. Актриса появилась на красной дорожке мероприятия с новой прической, о которой накануне рассказала в социальных сетях.
Актриса в черном платье-комбинации и с ярким макияжем позировала фотографам в обнимку с актером Семеном Литвиновым, партнером по съемкам в мистическом триллере «Кинопленка № 8».
Напомним, в начале года появились слухи о том, что Кристина Асмус рассталась со своим возлюбленным Романом Евдокимовым, с которым была в романтических отношениях с 2022 года. Актеры никак не комментировали эту информацию.
На Премии Гильдии кастинг-директоров Роман Евдокимов был номинирован на приз в категории «Лучшая мужская роль» за работу в сериале «Актрисы». Награда, однако, досталась Константину Плотникову, который исполнил роль Михаила «Горшка» Горшенева в сериале «Король и Шут».
В 2024 году Премия Гильдии вручалась во второй раз. Победителей выбирали кастинг-директора российской киноиндустрии путем закрытого голосования в десяти различных номинациях, в том числе «Дебют», «Лучшая мужская роль», «Лучшая женская роль», «Открытие», «Лучший детский актерский ансамбль».