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20 мая 2024, новость

Звезда «Друзей» рассказала, что к ней «является» Мэттью Перри

Кортни Кокс призналась, что часто общается с призраками
Мэттью Перри и Кортни Кокс в образах Чендлера Бинга и Моники Геллер
Мэттью Перри и Кортни Кокс в образах Чендлера Бинга и Моники Геллер | Источник: Legion-Media.ru

Актриса Кортни Кокс рассказала, что к ней является призрак ее коллеги по сериалу «Друзья» Мэттью Перри. Об этом она упомянула в интервью CBS Sunday Morning.

«Я благодарна, что мне повезло работать так близко с ним много лет. Он часто посещает меня, если поверите», — говорит 59-летняя звезда.

По словам Кокс, она часто общается с призраками ушедших людей.

«Я говорю с мамой, папой, Мэттью. Я чувствую, что есть много людей, которые как будто направляют нас. Я ощущаю присутствие Мэттью, конечно», — рассказала актриса.

Мэттью Перри не стало 28 октября 2023 года, ему было 54 года. Вскрытие определило, что здоровье актера подорвало употребление наркотиков.

В марте 2024 года были названы наследники Мэттью Перри. Объем его трастового фонда составляет $1 млн, и на получение средств из него могут рассчитывать отец актера Джон Перри, его мать Сюзанна Моррисон и сестра Кейтлин Моррисон, а также бывшая девушка — волейболистка Рейчел Данн. Отдельно в завещании указано, что если бы у Перри были дети, они не могли бы претендовать на наследство.

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