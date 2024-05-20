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20 мая 2024, новость

Звезда «Ворониных» показала стройную фигуру в мини-платье

Екатерина Волкова порадовалась, что наряд, купленный 16 лет назад, ей все еще впору

Екатерина Волкова опубликовала в личном блоге фото в черном мини-платье с кружевами. Наряд подчеркнул стройную фигуру звезды сериала «Воронины».

Во время загрузки произошла ошибка.

«Между прочим, разбирая гардероб, нашла платье, которому 16 лет. Во-первых, обрадовалась тому, что оно актуально и сейчас, а во-вторых, что по-прежнему влезаю в него», — сообщила актриса.

Поклонники восхитились женственным образом актрисы. «Какая вы красивая! Каждый раз смотрю и восхищаюсь!», «Очень красивое платье и вы», «Вау, Екатерина, какая вы красотка. Всегда шикарно выглядите!!! Фигура у вас — просто огонь. Платье вам идет, вы красавица», — писали комментаторы.

Напомним, Екатерина Волкова — известная российская актриса театра и кино. Популярность к ней пришла благодаря сериалу «Воронины», в котором она сыграла Веру Воронину.

Проект шел десять лет и завершился в 2019 году. Недавно стартовали съемки спин-оффа «Ворониных» — сериала «Костя-Вера», в котором актриса вернется к своей роли.

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