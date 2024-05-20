Звезда «Ворониных» показала стройную фигуру в мини-платье

Екатерина Волкова опубликовала в личном блоге фото в черном мини-платье с кружевами. Наряд подчеркнул стройную фигуру звезды сериала «Воронины».

<div id="vk_post_-122141110_30410"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?171"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-122141110_30410", -122141110, 30410, 'lK-mUNSl7U6BKOelkdBcarjB614'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Между прочим, разбирая гардероб, нашла платье, которому 16 лет. Во-первых, обрадовалась тому, что оно актуально и сейчас, а во-вторых, что по-прежнему влезаю в него», — сообщила актриса.

Поклонники восхитились женственным образом актрисы. «Какая вы красивая! Каждый раз смотрю и восхищаюсь!», «Очень красивое платье и вы», «Вау, Екатерина, какая вы красотка. Всегда шикарно выглядите!!! Фигура у вас — просто огонь. Платье вам идет, вы красавица», — писали комментаторы.

Напомним, Екатерина Волкова — известная российская актриса театра и кино. Популярность к ней пришла благодаря сериалу «Воронины», в котором она сыграла Веру Воронину.