Сильвестр Сталлоне показал свадебные фото с женой в честь годовщины

Сильвестр Сталлоне в соцсетях опубликовал архивные фотографии, которые были сделаны в день его свадьбы с Дженнифер Флавин. На кадрах актер запечатлен в черном смокинге, а невеста — в белоснежном приталенном платье и фате.
«27 лет с любовью всей моей жизни», — подписал снимки звезда фильмов про Рэмбо.
Поклонники поздравили актера и его супругу с годовщиной свадьбы и отметили, что очень рады за них.
«Поздравляю прекрасную веселую пару с годовщиной! Наслаждайтесь вашим днем вместе!», «Настоящая история любви. Счастливая пара! Поздравляю!», «27 удивительных лет любви. Поздравляю, и пусть Бог продолжает благословлять вас обоих», — писали подписчики.
Напомним, Сильвестр Сталлоне и Дженнифер Флавин сыграли свадьбу в 1997 году. В этом браке у них родились три дочери — София, Систин и Скарлет.
Также актер был женат на актрисе Саше Зак, которая родила ему сыновей Сейджа и Сержио. Старший ушел из жизни в 2012 году, а у младшего диагностировали аутизм.
Несколько лет назад стало известно, что Флавин подала на развод. Однако спустя месяц она забрала заявление, и пара объявила о воссоединении.