Сильвестр Сталлоне показал свадебные фото с женой в честь годовщины

Сильвестр Сталлоне в соцсетях опубликовал архивные фотографии, которые были сделаны в день его свадьбы с Дженнифер Флавин. На кадрах актер запечатлен в черном смокинге, а невеста — в белоснежном приталенном платье и фате.

<div id="vk_post_-48064554_46827"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?171"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-48064554_46827", -48064554, 46827, 'DoeHVZQo--k-eDPA8F6jLk6zK6M'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

«27 лет с любовью всей моей жизни», — подписал снимки звезда фильмов про Рэмбо.

Поклонники поздравили актера и его супругу с годовщиной свадьбы и отметили, что очень рады за них.

«Поздравляю прекрасную веселую пару с годовщиной! Наслаждайтесь вашим днем вместе!», «Настоящая история любви. Счастливая пара! Поздравляю!», «27 удивительных лет любви. Поздравляю, и пусть Бог продолжает благословлять вас обоих», — писали подписчики.

Напомним, Сильвестр Сталлоне и Дженнифер Флавин сыграли свадьбу в 1997 году. В этом браке у них родились три дочери — София, Систин и Скарлет.

Также актер был женат на актрисе Саше Зак, которая родила ему сыновей Сейджа и Сержио. Старший ушел из жизни в 2012 году, а у младшего диагностировали аутизм.